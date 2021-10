Aktor ber om 20 års forvaring for dobbeltdrap i Bergen

NTB

Aktor ber om 20 års forvaring for mannen (58) som er tiltalt for dobbeltdrapet på et hospits i Bergen i fjor. Mannen har erkjent straffskyld.

– Slik dette fremstår, er dette en ren henrettelse, sa statsadvokat Benedicte Hordnes i Hordaland tingrett tirsdag, ifølge Bergens Tidende.

Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje Helen Kvandal (29) ble funnet drept ved Osavatnet i Bergen 13. januar i fjor, men politiet mener at drapene ble begått på et hospits dagen i forveien.

Ifølge tiltalen ble de drept på hospitset med kniv og øks. 58-åringen har erkjent begge drapene, mens to andre har stått tiltalt for drap og medvirkning. I tillegg er to menn tiltalt for fjerning av bevis.

Hordnes har tidligere sagt til NTB at mannen i første avhør tok på seg all skyld for det brutale voldsangrepet på rom 305, men at han senere har endret forklaringen sin for politiet.

Nattevakten på hospitset, en 34 år gammel polakk, er tiltalt for å ha brukt øks under drapene, mens den tredje drapssiktede, en 24-åring som bodde på hospitset, skal ha holdt vakt. Begge nekter straffskyld for drap.

34-åringen har i avhør erkjent at han skrudde av kameraene og fjernet harddisken.

Hordnes la ned påstand om fengsel på henholdsvis 20 år og 14 år for 34-åringen og 24-åringen.