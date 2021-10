Nav-kontor på Osterøy stengt etter trussel

NTB

En Nav-ansatt i Osterøy ble truet over telefon av en bruker i forrige uke. Kontoret holder stengt denne uken for en risikovurdering.

– I trusselen ble det referert til det som skjedde i Bergen, sier Nav-sjef Vigleik Kalland i Osterøy til Bergensavisen.

Hendelsen skjedde tirsdag i forrige uke, dagen etter at en mann i 30-årene drepte én kvinne og skadet en annen i et knivangrep i et Nav-kontor i Bergen.

Vedkommende som fremsatte trusselen i Osterøy, er avhørt av politiet og anmeldt, skriver Bygdanytt.

Kontoret holder stengt ut uken.

– Det er rett og slett for vår egen og brukernes del. Vi må øve på ulike scenarioer og gå gjennom sikkerhetstiltakene våre, for å gjøre det tryggest mulig her, sier Kalland.