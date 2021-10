Faren til Birgitte Tengs' fetter: – Jeg nekter å tro det er sant

Nye uttalelser fra lensmannsførstebetjenten ved Karmøy lensmannskontor under Tengs-saken får faren til fetteren til å se rødt.

Jakob, faren til Birgitte Tengs' fetter, har kjempet lenge for å renvaske sønnen i den mye omtalte Tengs-saken.

For fire uker siden ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nekter for å ha noe med drapene å gjøre.

Tirsdag sitter mannen i et nytt avhør med politiet.

– Kan ikke gjøre noe mer enn det vi gjorde

Kort tid etter pågripelsen av mannen uttalte flere sentrale politifolk fra Tengs-saken seg til Politiforum, som er tidsskriftet til Politiets Fellesforbund.

Blant de som uttalte seg var Reidar Gaupås. Han jobbet ved Karmøy lensmannskontor mellom 1980 og 2013, og var lensmannsførstebetjent da Tengs-saken stod på som verst.

Gaupås sier til Politiforum at han håper det blir satt et endelig punktum i saken som splittet lokalsamfunnet på Karmøy.

– Dette er den største saken som har vært mens jeg jobbet der, og vi kan ikke gjøre noe mer enn det vi gjorde. Vi hadde bistand fra Kripos, og ut fra de opplysningene vi hadde den gangen gjorde vi så godt vi kunne. Kripos ledet etterforskningen og hadde ekspertise, og vi i den lokale politienheten hadde lokalkunnskapen, sa Gaupås.

– Det er forkastelig

Det er disse uttalelsene som får faren til fetteren til Birgitte Tengs til å se rødt.

– Det er forkastelig. Når jeg leser politiforum, og Reidar Gaupås sier at de gjorde det de kunne, reagerer jeg. Det blir for lettvint. Det er tragisk om ikke politiet kunne ha gjort mer enn det han prøver å gjøre inntrykk av, og jeg nekter å tro det er sant, sier Jakob til NRK.

Han mener at situasjonen i dag hadde vært helt annerledes hvis politiet hadde gjort som de skulle etter drapet på Birgitte Tengs.

– Da hadde den personen blitt etterforsket i 1996, og så kunne den personen fått lov til å gå fri, eventuelt blitt fengslet for å ha begått drapet på Birgitte, sier fetterens far til NRK.

Birgitte Tengs' fetter ble først dømt og senere frikjent for drapet, men ble dømt til å betale erstatning til foreldrene.

Fetteren tilstod drapet i avhør med politiet, men trakk senere tilståelsen. Avhørsmetodene til politiet har senere vært gjenstand for ramsalt kritikk.