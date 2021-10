Produsent beklager at eddik ble tilsatt i krabber solgt hos Rema

NTB

HitraMat tilsatte eddik i krabber solgt hos Rema 1000 for å forlenge holdbarheten. Butikkjeden ble ikke informert. Produsenten beklager nå eddiken.

– HitraMat har hatt økt fokus på holdbarhet på våre produkter, ikke minst for å redusere matsvinn. Vi tilsatte derfor en eddikblanding i krabbe i skjell, produsert for Rema 1000. Dette for å øke holdbarheten fra åtte til tolv dager, sier administrerende direktør i HitraMat, Anton Fjeldvær, til Nettavisen.

Han beklager både overfor Rema 1000 og kunder som har fått et annet produkt enn de forventet.

De jobber nå med å produsere nye krabbeskjell for Rema 1000, som har sendt tilbake skjellene med eddik.

– Produsenten burde informert oss som kunde, men nå rydder de opp, og vi ser fram til å få nye skjell i butikken snart, sier Torkel Fjørtoft, presseansvarlig i Rema 1000.