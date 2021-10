Regjeringens takket for evakueringen fra Afghanistan

Fra venstre: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), intensivsykepleier Anita Slapgård, sersjant Øystein Gullhav, statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Monica Mæland (H) på Akershus slott. Tirsdag ble det holdt et takkearrangement der for de som deltok i evakueringen fra Afghanistan i august. Les mer Lukk

NTB

Regjeringen holdt tirsdag et takkearrangement for de som bidro til evakueringen av over 1.100 personer fra Kabul i august.