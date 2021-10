Gjerdrum kommune får pris for åpenhet etter skredet

NTB

Kort tid etter skredet i Gjerdrum la kommunen ut alle plan- og byggesaker fra rasområdet. Det fikk de tirsdag Norsk Presseforbunds åpenhetspris for.

Berit Adriansen, leder for plan og bygg i kommunen, sier at det var svært krevende arbeid for en liten kommuneadministrasjon å publisere så mye informasjon.

– Men det var viktig for oss å få alt ut i offentligheten, for å få all hjelp til å finne ut av hva som kunne ha skjedd. Derfor betyr det veldig mye for Gjerdrum kommune å motta denne prisen. Å bli sett for dette, betyr veldig mye for oss som jobbet med det, sier hun i en pressemelding.

Dokumentene ble publisert bare én uke etter at skredet gikk, skriver Romerikes Blad.

Juryen mener kommunens åpenhet er til inspirasjon og et skoleeksempel for alle andre organisasjoner som havner i kriser.

– Åpenheten har ført til kritiske oppslag i mediene, men også gitt noen svar og sørget for at det ikke har vært unødige feilaktige spekulasjoner. Det er en måte å håndtere en krise på som vi knapt har sett tidligere, heter det.

Natt til onsdag 30. desember 2020 raste et område på 300 ganger 700 meter ut i Ask i Gjerdrum. Ti personer mistet livet. Onsdag kommer ekspertutvalgets rapport om kvikkleireskredet i Gjerdrum.