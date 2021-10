Framtidens heimevern i støpeskjeen

Heimevernet har bistått på grensen ved Svinesund under coronapandemien.

NTB

Forsvarets forskningsinstitutt legger fram fire alternativer med ulike ambisjonsnivåer for framtidens heimevern. Antall soldater varierer fra 28.000 til 63.000.

– Det handler ikke om antall soldater. Det handler om å være forberedt på nye typer trusler, sier Espen Berg-Knutsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han har ledet forskningsprosjektet «Heimevernet mot 2030». I dag teller Heimevernet om lag 40.000 soldater.

De fire ulike ambisjonsnivåene vil gi ulike kostnader og antall soldater. Det laveste nivået innebærer 28.500 soldater og et driftsnivå på 1,4 milliarder årlig. Dette er lavere enn dagens heimevern. I det fjerde og høyeste nivået er det over 63.000 soldater, og et driftsnivå på 2,4 milliarder.

Heimevernet fyller 75 år i år.