Nytt avhør av Tengs-siktet tirsdag

Politiadvokat Fredrik Soma vil ikke si om siktelsen mot 50-åringen som er pågrepet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 er styrket eller svekket før det skal holdes nytt avhør av mannen tirsdag. Foto: Carina Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

Mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, vil tirsdag formiddag stille i et nytt avhør med politiet.