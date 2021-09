Fall i detaljhandelen for tredje måned på rad

NTB

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med hele 3,8 prosent fra juli til august 2021. Et stort fall i dagligvarebransjen er hovedårsaken.

Dagligvarebransjen hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum på 5,8 prosent fra juli til august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Næringen står for rundt 39 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Under coronapandemien har dagligvarebransjen omsatt på et mye høyere nivå enn før, med en topp i juli 2020.

– Nedgangen for dagligvareforretningene nå har antakelig sammenheng med gjenåpningen av samfunnet, som gjør at flere spiser ute på restauranter og i kantiner. I tillegg er det blitt lettere å dra over grensa til Sverige for å handle, sier førstekonsulent Marie Skjeldås i SSB.