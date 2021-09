Mye regn kan gi lavere strømpris

NTB

Dersom værmeldingen om mye regn slår til, vil strømkundene merke det på prisen, forteller lederen for markedsavdelingen i Skagerak Kraft.

– Dette er bra, for nå er vi sugne på å få litt vann i magasinene, sier Andreas Billington til NRK.

Han er usikker på hvor mye det vil slå ut på prisen.

– Det tør jeg ikke si helt sikkert, men det vil jo dempe prisen noe og på en måte gjøre oss mer sikre inn mot vinteren når vi får fylt på litt i magasinene. Det vil være et veldig pluss for forbrukeren, sier lederen for markedsavdelingen i kraftselskapet.

Tirsdag koster en kilowattime i Sør-Norge 1,10 kroner kilowattimen utenom påslag, nettleie og avgifter, ifølge oversikten til Nord Pool. På det høyeste denne måneden har den vært 1,23 kroner.