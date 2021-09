Ekspertene har sett på hvor sunne vegetarburgere egentlig er

NTB

I butikkhyllene har det kommet stadig flere vegetarburgere og andre kjøtterstatningsprodukter. Men er de sunnere enn kjøtt? Vanskelig å si, mener ekspertene.

Etterligninger av kjøtt og kjøttprodukter er noe som har eksistert i flere hundre år. For eksempel som tofu, laget av soya, eller seitan, laget av hvetegluten. Men de siste årene har utvalget økt.

Produktene er plantebaserte, men i form kan de minne om pølser, burgere, karbonader, boller og farse eller deig. Er disse produktene sunnere enn pølser og burgere av kjøtt?

– Direkte helseeffekter av plantebaserte etterligninger av kjøttprodukter har vært for lite undersøkt til å si noe klart om de gir bedre helse, konkluderer Nasjonalt råd for ernæring. Ekspertuttalelsen om vegetar- og vegankost ble publisert mandag, utarbeidet på oppdrag av Helsedirektoratet.

Ultrabearbeidet

Ekspertene beskriver at det er stor forskjell på de ulike produktene, og at det er vanskelig å gi en samlet vurdering.

– Mange av kjøtterstatningsproduktene på markedet passer inn under betegnelsen «ultrabearbeidet mat», det vil si at de er laget med få eller ingen rene råvarer, men av bearbeidede ingredienser – for eksempel proteinisolat, olje, herdet fett, mel og stivelse, heter det i uttalelsen, som først ble omtalt i Aftenposten og fagbladet Matindustrien.

Ofte er produktene basert på isolerte planteproteiner fra soya, hvete eller erter, og ikke hele matvarer.

– Derfor bidrar de positivt til proteininntaket, mens innholdet av andre næringsstoffer varierer mye, heter det i uttalelsen.

I uttalelsen heter det videre:

* Soyabaserte produkter kan være rike på jern.

* Noen produkter kan være tilsatt vitaminer og mineraler.

* Produkter som ikke inneholder animalske ingredienser, er uten kolesterol.

* Samtidig varierer fettinnholdet mye. Noen produkter er tilsatt kokosfett for å få en kjøttlignende konsistens og har dermed mye mettede fettsyrer.

Kjøtt også bearbeidet

Ekspertene har også diskutert at soyaprotein har en kolesterolsenkende effekt, og at det blir forsterket dersom det erstatter matvarer med mye mettet fett. Spiser man mye soya, kan man ha lavere risiko for hjerte- og karsykdom og noen typer kreft.

– At dette også gjelder soyabaserte burgere, pølser og lignende, er det imidlertid ikke grunnlag for å si, ettersom disse produktene ofte er tilsatt mye annet, heter det i uttalelsen.

Men kjøttproduktene som disse produktene er laget for å erstatte, er også bearbeidede. Og dermed er også kjøttbaserte burgere, pølser, farser og deiger forbundet med økt risiko for visse typer kreft, hjerte- og karsykdom og andre kroniske sykdommer.

– Sjekk næringsinnholdet

Ekspertene understreker at anbefalingen om et hovedsakelig plantebasert kosthold gjelder grønnsaker, frukt, bær, korn og belgvekster i sin naturlige form eller tilberedt – enten for eksempel kokt eller stekt.

– Dersom du skal velge mellom ulike bearbeidede produkter, bør du se på næringsinnholdet i de spesifikke produktene, da det er store forskjeller, lyder rådet.

Ekspertene viser også til at det finnes vegetarburgere og lignende på markedet som består av mer hele grønnsaker og belgvekster, og at disse kan være å anbefale fordi det bidrar til økt intakt av mat vi bør spise mer av, som nettopp grønnsaker og belgvekster.