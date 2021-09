Uvisst om Oslofjordtunnelen åpner igjen mandag

NTB

Oslofjordtunnelen ble i 11.30-tiden mandag stengt i begge retninger etter en trafikkulykke. Det er uvisst om den gjenåpner i løpet av dagen.

Tunnelen ble stengt etter at en lastebil mandag formiddag kjørte inn i veggen i tunnelen, noe som medførte store skader i betongen. Ingen personer ble alvorlig skadd i ulykken.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter i 15-tiden mandag at det fremdeles pågår oppryddingsarbeid i tunnelen, og at skader må utbedres før den kan åpnes for trafikk.

Tunnelen var allerede planlagt stengt mellom klokken 22 og 5.30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag denne uken. Vegtrafikksentralen skriver at det dermed er uvisst om tunnelen blir åpnet før den planlagte stengingen mandag kveld.