Brannfarlig avfall førte til eksplosjon ved returanlegg i Kristiansand

Det brant på anlegget til Returkraft på Langemyr i Kristiansand i juni. Les mer Lukk

NTB

Årsaken til at en tankbil eksploderte ved Returkraft i Kristiansand i juni, er at den inneholdt et udeklarert brannfarlig stoff som antente av sveising.