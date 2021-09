Torghattens bussvirksomhet selges

NTB

Investeringsselskapet CBRE Investments Management har inngått en avtale med Torghatten om kjøp av deres bussvirksomhet.

Bussvirksomheten består av selskapene Norgesbuss, Sørlandsruta, Torghatten Buss, Trønderbilene, Fosen Verkstedservice og TTS Bil og Dekksenter.

Det opplyser CBRE og Torghatten i en pressemelding mandag. Prislappen er ikke gjort kjent i meldingen.

Torghattens bussvirksomhet har rundt 2.200 ansatte og disponerer 1.500 busser.

– Vi kjøper en ledende bussoperatør med sterk merittliste i et marked som er relativt uavhengig av konjunkturendringer på grunn av det kritiske behovet for offentlig transport, sier Andreas Köttering, leder for Private Infrastructure Europa i CBRE Investment Management.

Transaksjonen er gjenstand for vanlige betingelser som blant annet godkjennelse fra konkurransemyndighetene, og dette ventes gjennomført i løpet av fjerde kvartal.