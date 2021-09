Tankbil veltet i Stavanger – sikkerhetssone opprettet

NTB

En tankbil med propan veltet i Stavanger mandag morgen. Det er ingen indikasjoner om lekkasje, men politiet har opprettet en sikkerhetssone på 300 meter.

Sørvest politidistrikt fikk klokken 9.25 melding om at en tankbil hadde veltet på E39 ved Mekjarvikveien ved avkjørselen til Øvre Grødem/Randaberg, i retning Stavanger.

Politiet opplyser at tankbilen ligger på siden, og at en gasstekniker er på vei for å foreta kontroll av gassen/ innholdet i tankbilen.

– Entreprenør er varslet for å tømme innholdet i tankbilen. Det skjer først etter at gasstekniker har sjekket tanken. Det er per nå ingen indikasjoner på lekkasje på stedet, skriver politiet.

Det er opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter på grunn av brannfarlig gass. Ifølge NRK inneholder tankbilen 25.000 liter propan.

Føreren av tankbilen kom seg ut av bilen og fremstår som uskadd, opplyser politiet.

Byfjordtunnelen var en kort periode stengt etter ulykken, men ble like etter klokken 10 åpnet etter at trafikkdirigering var etablert. E39 ved uhellsstedet vil bli stengt «i betydelig tid fremover», men det blir omkjøring rundt ulykkesstedet.