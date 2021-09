DN: Avgått statssekretær kontaktet gamle kjente i UD kort tid etter oppstart i ny jobb

NTB

Kun uker etter at tidligere statssekretær Marianne Hagen (H) gikk fra UD til Aker Solutions, tok hun opp kontakt med departementet, deriblant Kina-ambassadøren.

Hagen rapporterte om Aker-jobben til Karantenenemnda, skriver Dagens Næringsliv.

«Har virksomheten kontakt med offentlige aktører? Oppgi i så fall også hvilke, og kontaktens art», ble hun spurt i et skjema fra dem. Nei, svarte Hagen.

I februar 2021 skulle hun snart begynne som bærekraftsdirektør i Kjell Inge Røkke-selskapet Aker Solutions. Allerede to uker etter at hun begynte i den nye jobben, i slutten av mars 2021, kontaktet Hagen den norske ambassadøren i Kina og en avdelingsdirektør for å spørre om «den strategiske toppledelsen i Aker Solutions» kunne få et møte. De neste månedene kontaktet hun flere i Utenriksdepartementet om ulike saker.

På spørsmål fra DN om hvorfor hun skrev i meldeskjemaet til Karantenenemnda at hun ikke hadde kontakt med offentlige aktører, svarer Hagen:

– Alle spørsmålene i meldeskjemaet til Karantenenemnda er besvart i et habilitetsperspektiv. Som statssekretær i UD arbeidet jeg ikke med saker som involverte min kommende arbeidsgiver, og selskapet har heller ingen interesser knyttet til mine tidligere saker i UD.

Hagens karantenesak kom opp fire måneder etter at hun sluttet i UD. Det ble ikke karantene og ikke saksforbud. Karantenenemnda vil ikke si noe om saken, med henvisning til at den ikke kommenterer enkeltsaker.