Fattighuset regner med lengre køer om strømprisene stiger

NTB

Mange vil ikke klare de ekstra utgiftene hvis strømprisene fortsetter å øke og vil bli nødt til å komme til Fattighuset, tror organisasjonens leder.

– Det er mye snakk om strømprisene her, og mye bekymring og engasjement. Det er ingen som kommer hit som har god råd, sier Fattighuset-leder Sverre Rusten til Klassekampen.

Han tror køene vil vokse når temperaturene faller og strømprisene stiger.

– Det vil slå veldig hardt ut for de som sliter. Har man et allerede stramt budsjett, klarer man ikke den ekstrautgifta. Noen vil nok bli nødt til å komme hit. Og så vil du se at en del som i dag klarer seg på egen hånd vil bli nødt til å få hjelp fra Nav, sier Rusten.

Mandag koster en kilowattime i Sør-Norge 1,09 kroner kilowattimen utenom påslag, nettleie og avgifter, ifølge oversikten til Nord Pool. På det høyeste denne måneden har den vært 1,23 kroner.