Sykepleiere i Bærum må loggføre dobesøk

NTB

Bærum kommune ønsker å kartlegge det sykepleierne på sykehjemmene bruker tiden på. I skjemaet må de også registre når en går på do. Det har skapt reaksjoner.

– Her springer vi beina av oss for å gjøre en god jobb og står på for pasienter på dødsleiet og deres pårørende. Så får vi beskjed om å loggføre dobesøkene våre for å effektivisere driften. Det er klart vi blir forbannet, sier en ansatt ved Stabekk sykehjem og hospice til TV 2 søndag.

Kommunikasjonsansvarlig for pleie og omsorg Cecilie P. Øyen i Bærum kommune svarer at det er forståelig at noen reagerer på dobesøk-registreringen.

– Men den registreringen er også en del av et større skjema der målet er å prøve å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan organisere oppgavene våre. Intensjonen er god, men vi forstår at det medførte uro, og det syns vi er beklagelig, sier hun til kanalen.

Advokat og ekspert på arbeidsrett, Henning M. Heitman, synes registreringen er spesiell.

– Arbeidstaker har rett til fem minutter pause hver time, det er lovfestet. Hva en gjør i den pausen er opp til arbeidstaker selv, sier han.