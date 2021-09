Eksplosjonsfaren over i Bergen sentrum: – Sperringer for fotgjengere blir opphevet

NTB

Propantanken ved Zachariasbryggen i Bergen sentrum er sikret. Eksplosjonsfaren er dermed over, melder politiet.

– Det er ikke lenger eksplosjonsfare. Det vil bli gjennomført avfakling av tanken utover ettermiddagen og kvelden. Sperringene for fotgjengere blir opphevet. Det blir også åpnet opp for biltrafikk over Bryggen og Torget. Samtidig vil det bli opprettholdt en indre sperring for selve Zachariasbryggen, skriver Vest politidistrikt på Twitter klokka 18.52.

Det var i 16-tiden at politiet varslet om en lekkasje i en propantank ved Zachariasbryggen i Bergen. Torget, Strandkaien og deler av Bryggen ble stengt grunnet eksplosjonsfaren.

Situasjonen var lenge usikker. Det ble blant annet opprettet en evakueringsradius på 300 meter i området rundt bryggen, meldte Bergens Tidende.