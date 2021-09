Norge innleder militært samarbeid med Sverige og Danmark

NTB

Norge undertegner fredag en avtale om militært samarbeid med Sverige og Danmark, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Han sier avtalen er en erkjennelse av at en alvorlig sikkerhetspolitisk krise i Norden vil ramme alle nordiske land.

– Visjonen med avtalen er at vi skal være forberedt på å handle sammen i fredstid, og hvis en konflikt oppstår, sier han.

Bakke-Jensen sier samarbeidet går ut på å utvikle det operasjonelle samarbeidet, blant annet med informasjonsutveksling og felles planarbeid.

– Dette gjør det sikkerhetspolitiske bildet tryggere. Det er både god avskrekking og har en betydelig sikkerhetseffekt at analysen av sikkerhetssituasjonen er lik i alle de nordiske landene, sier Bakke-Jensen.

Russland-uro

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).Foto: Torstein Bøe / NTB

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist sier at russiske militærøvelser påvirker sikkerheten i de nordiske landene, blant annet i Øresund og i Nordsjøen.

– Det gjør det naturligvis. Russland er beredt til å anvende militærmakt for å nå sine mål og hensikter, sier han ifølge TV4 og kaller samarbeidet nødvendig.

Hultqvist sier at det i lengre tid har vært aktuelt å innlede et nærmere operativt samarbeid med nabolandene for å øke den militære kapasiteten i alle tre land.

Avtalen innebærer blant annet felles militærøvelser. Dette har også de tre landene hatt fra tidligere.

Tillegg til Nato

Den nye nordiske forsvarsavtalen er en erkjennelse av at en alvorlig sikkerhetspolitisk krise i Norden vil ramme alle nordiske land. På bildet fires russiske soldater ned fra et helikopter under en felles militærøvelse i Kina.

Norge har fra før inngått en militær samarbeidsavtale med Sverige og Finland der Nordkalotten er definert som området de samarbeider om.

Det har gitt Norge en link inn til Sverige, som ikke selv er Nato-medlem, men samarbeidspartner, og inn til EUs forsvarssamarbeid, som Norge ikke er en del av, men som Sverige er en del av.

I avtalen med Danmark er det Sør-Skandinavia og Kattegat, Østersjøen og Nordsjøen som er i sentrum.

Bakke-Jensen fremholder at Nato er den viktigste alliansen for Norge, men sier avtalene med Sverige, Danmark og Finland er et viktig supplement.

– I Nato har vi et stort planverk for forsvar av medlemslandene. Verdien av å samarbeide med Sverige, Finland og Danmark er at vi får tilpasset våre planer til de områdene vi har felles, sier han.

