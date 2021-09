Nakstad: Gjenåpning vil ganske sikkert føre til smitte blant yngre

Hovedstaden rant nærmest over av feststemte innbyggere lørdag kveld og natt til søndag etter at Norge gjenåpnet. Flere steder rundt om i landet var det tilsvarende tilstander. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Flere yngre mennesker vil bli coronasmittet som følge av gjenåpningen, men det er ikke sikkert smittetallene vil vise det, sier Espen Nakstad.

Lørdag klokken 16 åpnet Norge igjen, og det er nå så godt som ingen betydelige koronatiltak igjen på nasjonalt nivå.

Dette ble feiret og markert i store deler av landet, noe utelivet fikk merke i stor grad både i Oslo og i andre byer. Politiet i Oslo beskriver en hektisk natt, med nesten samme trykk som en normal nyttårsaften.

Trolig vil flere yngre smittes i kjølvannet av gjenåpningshelgen, anslår assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Gjenåpningen vil ganske sikkert føre til noen flere smittetilfeller blant yngre mennesker, men det er ikke sikkert vi vil se det så tydelig på smittetallene fordi de fleste er vaksinert og fordi selvtester tatt i privat regi i liten grad registreres, sier han til NTB.

Bekymret for de uvaksinerte

Over 90 prosent av den voksne befolkningen i Norge er vaksinert mot covid-19, noe som er mye av årsaken til at regjeringen valgte å gjenåpne landet denne helgen.

4,1 millioner nordmenn har fått første vaksinedose, mens 3,6 millioner har fått andre dose og er dermed fullvaksinert.

Utover høsten og vinteren er Helsedirektoratets fremste bekymring en smitteøkning blant uvaksinerte.

– Fordi innleggelsestallene stiger først etter at smitteøkningen har begynt, vil det bli vanskeligere for kommunene og sykehusene å følge utviklingen denne høsten enn det har vært tidligere, sier Nakstad.

Influensasesongen rundt hjørnet

Mens koronaepidemien er på hell i Norge, står nå influensasesongen på trappene. Nakstad sier han er bekymret for at en generell smitteøkning vil hoppe over på mange uvaksinerte når influensasesongen starter.

– Da blir det trangere om plassen på busser, tog og arbeidsplasser. For at helsetjenesten ikke skal bli overbelastet er vi helt avhengige av at folk følger råd nummer én: Å holde seg hjemme når man er syk, understreker han.

– I tillegg bør alle som ikke har bestemt seg, vurdere å ta vaksine. Og kommunene må selvsagt følge godt med på situasjonen lokalt og iverksette tiltak hvis belastningen blir for stor.