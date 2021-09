NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Lange køer og mye bråk under gjenåpningen

I Trondheim svimte folk av i trengselen for å komme inn på utsteder første gjenåpningskveld. Andre steder har det vært masseslagsmål og amper stemning.

Det var mange steder i landet lange køer for å komme inn på utestedene. Utenfor Justisen i Oslo var køen opptil 65 meter lang, ifølge NTBs fotograf på stedet.

To menn skadd i voldshendelser i Oslo

En mann behandles for hodeskader etter at han ble utsatt for vold ved Stortorget i Oslo i natt. Ifølge politiet dreier det seg om alvorlige skader. Ingen er pågrepet i saken.

I Øvre Slottsgate ble en mann knivstukket i foten. Politiet leter etter mellom tre og fem personer som har løpt fra stedet.

519 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 519 koronasmittede i Norge. Det er 51 færre enn samme dag i forrige uke og femte dag på rad med fallende smittetall.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 684 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 896, så trenden er synkende.

Minst tre døde og mange skadd i togavsporing i Montana

Et Amtrak-tog som var på vei mellom Seattle og Chicago, har sporet av i Montana. Det meldes om minst tre døde og mange skadde etter ulykken.

Avsporingen skjedde klokken 16 lokal tid nær Joplin, et avsidesliggende sted i delstaten Montana, om lag 50 kilometer fra grensa til Canada.

Mot flertall for Islands koalisjonsregjering

Islands koalisjonsregjering ligger an til å få flertall i gårsdagens valg, viser foreløpige valgresultat.

Regjeringen består i dag av Selvstendighetspartiet, De venstregrønne og Fremskrittspartiet. Partiene har sikret seg 38 av 63 seter i nasjonalforsamlingen Alltinget når over en tredel av stemmene er talt opp.

Usyk ny tungvektsmester i boksing

Oleksander Usyk fra Ukraina var for god for den britiske tungvektsbokseren Anthony Joshua, som mistet sine tre VM-titler foran 67.000 tilskuere i London i natt.

Publikum fylte Tottenham Hotspur stadion i håp om å se Joshua ta et steg mot å bli ubestridt mester, men i stedet så de ukraineren ta kommandoen fra start og holde unna til en klar poengseier.