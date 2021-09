Dobbel feiring for stortingsrepresentantene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og ektemannen Dag Terje Klarp Solvang ankommer Stortingets avslutningsmiddag for stortingsrepresentantene og medlemmer av regjeringen i Oslo rådhus lørdag kveld.

Landets folkevalgte kunne lørdag feire både gjenåpning av landet og avslutning på stortingsperioden. – Helt fantastisk, sier helseminister Bent Høie.

Stortingspolitikerne skal i avslutningsmiddag for stortingsperioden som har vært. Middagen havnet i år tilfeldigvis på samme dato som gjenåpningen av Norge etter å ha blitt utsatt på grunn av korona.

– Avslutningsmiddagen er alltid en fest, men at vi samtidig feirer gjenåpningen, er helt fantastisk, sier Høie til TV 2.

Kjell Ingolf Ropstad og kona Arnbjørg Vedelden ankommer Stortingets avslutningsmiddag for stortingsrepresentantene og medlemmer av regjeringen i Oslo rådhus lørdag kveld.

Den Kongelige norske marines musikkorps spilte mens politikerne er på vei inn i Rådhuset i Oslo. Høie tok med seg mannen Dag Terje Klarp Solvang, som også hadde tatt på seg finstasen. Helseministeren er fornøyd med at avslutningen kan gjennomføres uten koronarestriksjoner.

– Det blir enklere for alle. Dette er mennesker som har jobbet mye sammen i mange år. Nå er det mulig å gi hverandre en klem og slippe å tenke på meteren, så det kommer til å prege festen og det er jeg glad for, sier Høie.

For noen blir imidlertid avslutningen mer vemodig. Den holdes vanligvis etter Stortingets siste plenumsmøte i juni, men nå holdes den etter stortingsvalget. Det innebærer at mange går på avslutningen vel vitende om at de ikke lengre kommer til å sitte i nasjonalforsamlingen.