Sunniva (23) ble drept i Åsane - familien hedrer henne med minnefond

Familien skriver på minnesiden at Sunniva gjennom livet viste et sterkt engasjement for barn og unge som av ulike grunner, fysisk sykdom, psykisk lidelse, vanskelige oppvekstvilkår, eller andre grunner, hadde det vanskelig.

NTB

Det var Sunniva Borgen (23) som ble drept i Åsane i Bergen for to uker siden. Nå hedrer familien henne med et fond.