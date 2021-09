Camilla Stoltenberg om coronaen: – Hadde trodd det skulle vare lenger

– I tidligere pandemier med nye virus har det gjerne vært flere bølger, slik at det har gått fra én, til to, til tre, eller til og med flere store bølger gjennom store deler av verden. Det har tatt flere år, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Ali Zare / NTB

Halvannet år etter at coronaviruset for alvor rammet Norge, går vi tilbake til normalen. Det kunne ha tatt mye lenger tid, ifølge FHI-direktøren.

– Jeg må innrømme at jeg hadde trodd det skulle vare lenger. Det er positivt at det har gått fort, og det skyldes at vaksinene kom raskt og i så stort monn som de gjorde, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Da landet stengte ned 12. mars i fjor, var Stoltenberg usikker på hvor lenge tiltakene ville vare, men følte seg sikker på at det ville ta minst halvannet år å komme tilbake til normalen.

– 18 måneder hørtes lite ut den gangen, fordi det forutsatte at vi skulle få vaksiner raskt. Nå skjedde jo det, og det er historisk. Det er en bragd, vitenskapelig og historisk.

Fortsatt en epidemi

FHI-direktøren understreker at det fortsatt er en epidemi i Norge.

– Men den er på rask vei nedover. Og så kan det komme oppblussinger, men det viktigste er at det fortsatt er en pandemi i verden, sier hun.

Tidligere har verden blitt rammet av epidemier og pandemier som har vart i årevis før de kommer under kontroll.

– I tidligere pandemier med nye virus har det gjerne vært flere bølger, slik at det har gått fra én, til to, til tre, eller til og med flere store bølger gjennom store deler av verden. Det har tatt flere år, sier Stoltenberg.

Guldvog: – Kunne vart lenger

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han var usikker på hvor lang tid det ville ta da landet stengte ned 12. mars i fjor.

– Jeg tror vi fra helsemyndighetenes side ganske raskt kom ut og sa at dette gjerne kunne ta ett til to år, og det utsagnet har stått seg ganske godt, sier han.

Han mener absolutt at den alvorlige smittesituasjonen kunne vart lenger.

– Det vi kanskje hadde håpet på, var at legemidler med effekt på viruset ville ta oss ut av pandemien tidligere. Det har dessverre vist seg å være et spor som ikke hadde så stor suksess som vi håpet. Men derimot ble vaksinesporet veldig vellykket.

Solberg: – Veldig deilig

Statsminister Erna Solberg var noe mer optimistisk da landet stengte ned 12. mars i fjor. Hun trodde det skulle gå raskere, men er glad for at Norge lørdag klokka 16.00 kan åpnes skikkelig opp.

– Det føles veldig deilig. Det er en dag jeg har ventet på siden 12. mars i fjor. Som det tok lengre tid før kom enn det vi kanskje hadde trodd. Vi ble jo mer begrenset i vår på grunn av nye mutasjoner, sier Solberg til NTB.

– Skulle du ønske dere kunne ha åpnet opp før valget?

– Jeg skulle ønske at vi ikke måtte ta de nedstengningene som alfa- og delta-varianten ga oss på toppen i vår. Det ga en mye mer krevende situasjon i en periode.

– Hvordan har det vært å være statsminister i en pandemi?

– Krevende og fint. Krevende fordi man begrenser folks liv og aktivitet på en enorm måte, men så har det vært fint å oppleve hvordan folk har fulgt rådene og deltatt.