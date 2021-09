Professor: – Riksrevisjonen burde ikke stanset revisjonen av Stortinget

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier han stanset revisjonen av Stortinget fordi han opplevde at han fikk en tydelig beskjed fra Stortinget om det. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Etter fire års pause vil riksrevisor Per-Kristian Foss igjen kontrollere at Stortingets administrasjon følger lov. En unødvendig pause, mener jussprofessor.

Det sier Eivind Smith, ekspert på offentlig rett, til Aftenposten.

Torsdag kveld kunngjorde Riksrevisjonen at de igjen skal granske stortingsadministrasjonen. Men Smith mener Riksrevisjonen etter dagens lovverk ikke er avhengig av Stortingets velsignelse for å granske administrasjonen.

– Det er klart at Riksrevisjonen kunne ha gjennomført etterlevelsesrevisjon. Etter mitt syn burde de også ha gjort det, sier Smith.

Han sier at ifølge helt klare lovbestemmelser er det bare Stortinget som kan instruere Riksrevisjonen.

– Verken stortingspresidenten eller administrasjonen har myndighet til å stanse undersøkelser som Riksrevisjonen selv finner grunn til å sette i verk, sier Smith.

Riksrevisor Per-Kristian Foss er langt på vei enig med Smith.

– Vi jobber uavhengig og selvstendig og bestemmer selv hvordan arbeidet skal innrettes, sier Foss.

Grunnen til at han likevel stanset, var at han opplevde at han fikk en tydelig beskjed fra Stortinget.

– Det er presidentskapet som er vårt formelle kontaktpunkt på Stortinget. Da de ga oss en tydelig stoppordre og reiste tvil om lovgrunnlaget, forutsatte vi at de opptrådte på Stortingets vegne.