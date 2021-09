Flyselskapene letter ikke på munnbindkravet

Både kommende statsminister Jonas Gahr Støre og alle andre flypassasjerer må enn så lenge fortsette å bruke munnbind om bort i norske fly, uavhengig av flyselskap, til tross for at regjeringen har opphevet alle nasjonale smittevernkrav.

Selv om resten av landet lørdag kan kaste munnbindet, vil det fortsatt være krav om på fly. – Forstår at det kan virke merkelig.

Regjeringen annonserte fredag at fra lørdag klokken 16 er det slutt på de siste restriksjonene i Norge. Folk kan legge «meteren» bak seg, droppe munnbind på kollektivtrafikken og samles tett i trange lokaler igjen, med ett unntak. Flyselskapene tviholder fortsatt på munnbindkravet.

ABC Nyheter har vært i kontakt med både SAS, Norwegian, Widerøe og Flyr fredag kveld og ingen av dem har planer om å droppe munnbindkravet.

Andreas Hjørnholm er presseansvarlig i Norwegian. Les mer Lukk

– Inntil videre følger vi de europeiske luftfartsmyndighetenes (EASA) anbefalinger på dette området. Det har vi gjort siden pandemiens begynnelse. For øyeblikket er det ingen ting som tyder på at deres råd vil endre seg. Selv om restriksjonene nå har blir lettet i Norge og har vært det en stund i Danmark, så er det fortsatt en pandemi ute i Europa, opplyser presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm til ABC Nyheter.

– Forstår at det kan virke merkelig

Han har forståelse for at enkelte kunder kan oppleve at det er merkelig at flyselskapene fortsetter med restriksjonene til tross for at resten av landet kan kaste munnbindene.

– Jeg kan forstå at det kan virke merkelig. Men det er sånn at selv om vi i de nordiske landene har god kontroll på pandemien og smittetilfellene er lave, så er ikke det nødvendigvis tilfelle i hele resten av Europa, og vi flyr jo til ganske mange destinasjoner i Europa. Så vi har et ansvar for å ta vare på passasjerer og personale, opplyser han.

– Ville det vært aktuelt å droppe kravet på for eksempel innenriksruter eller ruter innad i Norden?

– Vi har ingen planer om å det nei.

Enkelte små flyselskaper i Sverige og Danmark valgte tidligere i sommer å droppe munnbindpåbudet. Dette gjelder selskaper som BRA, Great Dane Airlines, Aisle Express og Air Leap.

Fra lørdag klokken 16 vil det ikke lengre være et krav eller anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport i Norge. Likevel er det ikke aktuelt for luftfarten å droppe kravet. Les mer Lukk

Har fått mange henvendelser

I Widerøe henviser de også til EASA-anbefalingene. Der har de fått mange henvendelser fredag ettermiddag og kveld om munnbind. De opplyser til ABC Nyheter at de også valgte å legge ut en post om dette på Facebook med oppdatert informasjon om smittevernreglene om bord da de skjønte hvor stor pågangen ble.

Der presiserer de at munnbindkravene fortsatt er gjeldende på deres flyvninger.

EASA følger situasjonen tett

Pressesjef i SAS, John Eckhoff viser til at SAS var de første i Norge som innførte munnbindkrav på sine flyvinger, allerede 18. mai 2020.

John Eckhoff, Pressesjef / Head of Media Relations NO. Foto: SAS Les mer Lukk

– Vi følger EASAs anbefalinger og vil gjøre dette også fremover. De sier på sine nettsider at de fortløpende vil vurdere situasjonen og ser jo også at det kommer lettelser i flere land i Europa og Skandinavia. Men per nå er vi i en situasjon der kravet vil fortsette i luftfarten, selv om det opphører på den øvrige kollektivtrafikken, opplyser Eckhoff til ABC Nyheter.

– Har du forståelse for at kundene kan synes at det er rart at dere ikke følger resten av samfunnet?

– Ja, men på en annen side så var luftfarten også først med å innføre munnbindkravene. Jeg var på Gardermoen den første dagen det var innført og 100 prosent av kundene benyttet det. Over 100 millioner passasjerer har flydd med munnbind under pandemien og det har gått veldig bra. Så håper vi også på en mer normal situasjon snart, men inntil videre følger vi EASA, sier Eckhoff.

Han er også lunken til en eventuell lettelse for kun innenrikstrafikken.

– Da mål i så fall luftfarten diskutere det i fellesskap, sier Eckhoff.

Også kommunikasjonssjef i Flyr, Anita Svanes bekrefter at flyselskapet ikke har noen planer om å droppe munnbindkravet på sine flyvinger og henviser også til EASAs anbefalinger.

Tidligere fredag varslet Oslo lufthavn Gardermoen at det fortsatt ville være munnbindpåbud på flyplassen.