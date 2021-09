Politiet: Forvent kø ved grenseovergangene tross gjenåpning

Kø ved Svinesund Svinesund, Sverige Allerede fire kilometer før Svinesundsbrua starter køen for å komme over grensen. Skåne og Hallands län blir oransje fra og med 2. august, og nordmenn har det travelt med å komme seg hjem. Foto: Marianne Løvland / NTB

NTB

Selv om samfunnet gjenåpnes vil politiet fortsatt være til stede ved grenseovergangene, og de sier reisende må forvente kø ved de mest trafikkerte overgangene.

Fra og med lørdag 25. september klokken 16.00 går samfunnet over i en gjenåpningsfase der folk kan leve mer som normalt og begynne å reise igjen. Foreløpig betyr det imidlertid at det er kun de godkjente 35 grenseovergangsstedene som gjelder, melder Politiet på sine nettsider.

Politiet vil være til stede ved disse og gjennomføre det de kaller kunnskapsbasert grensekontroll og stikkprøver.

– Vi gleder oss over at samfunnet gjenåpnes, og at vi kan begynne å leve mer som normalt igjen. Men jeg vil understreke at det fortsatt er kun de godkjente grenseovergangsstedene som er åpne for normal trafikk. Kontrollen vil rette seg mot reisende fra områder med høyt smittetrykk, sier stabssjef i Politidirektoratet, Lars Aune.

Regjeringen og helsemyndighetene vil gradvis gjenåpne flere grenseovergangssteder når kommunene får etablert lokale teststasjoner, ifølge politiet.

I gjenåpningen av Norge fjernes innreiserestriksjonene gjennom tre faser. I den første fasen som starter lørdag, åpnes det for at alle EØS-borgere inkludert folk fra andre land som er bosatt i EØS, kan komme inn til Norge. Det samme gjelder folk som bor i Storbritannia og Sveits.

Regjeringen åpner også for at alle utlendinger som bor i såkalte lilla land kan komme inn i Norge. Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land. Karantene kan avsluttes etter tre dager ved negativ test. Karantenehotell fjernes som krav.