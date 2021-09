Virke-sjefen om gjenåpningen: Ikke et sekund for tidlig for kultur, servering og reiseliv

Administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen. Les mer Lukk

NTB

Gjenåpningen av Norge er gledelig, men den kom ikke et sekund for tidlig for kultur-, servering- og reiselivsbransjen, mener Ivar Horneland Kristensen i Virke.