DNB og Nordea setter opp boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng

NTB

DNB og Nordea setter opp boliglånsrenta med inntil 0,25 prosentpoeng etter at Norges Bank torsdag offentliggjorde at de hever styringsrenta med like mye.