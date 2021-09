Høie brakk ikke tommestokken

NTB

Helseminister Bent Høie (H) og regjeringen fjerner enmetersregelen, men han nektet å knekke tommestokken.

– Mange sier sikkert at nå bør vi knekke den og kaste den vekk. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg folder den fint sammen og tar godt vare på den, for det kan bli bruk for den igjen, sa Høie på pressekonferansen fredag, før han fint pakket sammen tommestokken han hadde tatt med seg.

I fjor sommer tok Høie med tommestokken på en pressekonferanse for å minne folk på hvor lang meteren egentlig er.

– Da trengte vi meteren for å beskytte oss mot smitte og sykdom. Vi hadde ingen vaksine, men det har vi heldigvis nå. Nå er et stort flertall av befolkningen fullvaksinert og godt beskyttet, både mot smitte og sykdom. Det betyr at vi endelig kan legge bort meteren, sa Høie.

Han sa at vi nok må beholde tommestokken videre inn i 2022, fordi det kan skje endringer.

– Viruset har overrasket oss før med nye mutasjoner som de vaksinene vi har nå, ikke har tilsvarende effekt mot. Så da må vi ha meteren i beredskap, sa helseministeren.