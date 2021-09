Innreiserestriksjoner fra EU/Schengen, Storbritannia og lilla land oppheves

NTB

Regjeringen opphever innreiserestriksjoner fra EU/Schengen, Storbritannia og såkalte lilla land fra lørdag klokka 16.

Lilla land er land på EUs såkalte tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler til Norge. Man slipper også karantenehotell når man ankommer Norge fra et lilla land.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har anbefalt at regjeringen opphever innreiserestriksjoner fra disse landene relativt raskt.

Karantenehotell fjernes som krav, men skal opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et egnet karantenested. De som allerede er på karantenehotell når de nye reglene innføres, kan fullføre karantenen der ved ønske.

12. mars 2020 ble det innført karantenekrav for reisende fra utlandet. Dette har vært gjeldende gjennom hele pandemien, men med forskjellige unntak, og med forskjellige oppmykninger og innstramminger.