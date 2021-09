Politiets teori i Kolbotn-saken styrket: Tror ingen andre var involvert

– Hypotesen om at ingen andre har vært involvert i hendelsen, er styrket gjennom etterforskningen, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding fredag morgen.

NTB

Politiet er styrket i sin hovedteori om at det ikke har vært andre involverte i hendelsen som endte med dødsfallet til et ektepar på Kolbotn.

Etterforskerne holder fortsatt kortene tett til brystet og vil ikke opplyse om hendelsesforløp eller dødsårsak etter at et ektepar på Kolbotn rett sør for Oslo ble funnet døde natt til onsdag.

Politiet bekrefter imidlertid at de ikke har gjort beslag i noe skytevåpen.

– Hypotesen om at ingen andre har vært involvert i hendelsen, er styrket gjennom etterforskningen, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding fredag morgen.

Politiets operasjonssentral fikk melding via AMK om en alvorlig voldshendelse i en leilighet på Kolbotn klokken 1.16 natt til onsdag.

Da politi og ambulanse rykket ut til stedet, ble det funnet to voksne personer i 40-årene med store skader. Begge ble bekreftet døde på stedet.

De avdøde ble obdusert torsdag, men det er uklart når obduksjonsrapporten er klar.

Øst politidistrikt skriver i pressemeldingen fredag at de muligens kommer med en ny oppdatering fredag ettermiddag.