Tengs-siktede skal i avhør på tirsdag

Politiinspektør Lars Ole Berge og politiinspektør Unni Byberg Malmin møtte pressen på politihuset i Stavanger da det ble kjent at en mann er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt og drapet på Tina Jørgensen. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, skal i avhør med politiet førstkommende tirsdag.

Det bekrefter siktedes forsvarer, Stian Kristensen til TV 2.

– Det er helt greit for min klient. Han er klar for å stille opp til avhør og samarbeider med politiet. Han vil svare på de spørsmålene han blir stilt, sier Kristensen.

Den 50 år gamle mannen ble avhørt da han ble pågrepet 1. september og dagen etter, men har ikke blitt avhørt etter at han ble fengslet 3. september.

Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nekter for å ha noe med drapene å gjøre.

Kristensen vil ikke gå inn på hva som kommer til å bli tema i avhørene.

– Men det er helt normalt at politiet jobber på denne måten. Først gjennomfører de innledende avhør, før de etterforsker saken i en periode – for så å kalle inn til nytt avhør, sier han.