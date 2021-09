Forfatter Kjell Askildsen er død

NTB ABC Nyheter Redaksjonen

Kjell Askildsen regnes som en av de aller største novellister i den norske litteraturen.

Forfatter Kjell Askildsen døde torsdag, 91 år gammel, melder VG.

Forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober forlag sier til avisen at Askildsen døde fredelig torsdag kveld med sin kone Gina Giertsen ved sin side.

Han døde én uke før han skulle blitt 92 år.

– Han satte en helt egen standard for novelle- og prosakunsten, og det er et stort tap for norsk litteratur og for Forlaget Oktober at han er borte, sier Engelstad.

Kjell Askildsen, som vokste opp i Mandal, var kjent for sin nøkterne og minimalistiske stil. Han debuterte i 1953 med novellesamlingen «Heretter følger jeg deg helt hjem», men er kanskje best kjent for «Thomas F's siste nedtegnelser til allmennheten» fra 1983.

Prisbelønt



Han har mottatt flere priser, blant dem Brages hederspris, Aschehougprisen, Doblougprisen og Kritikerprisen – og han ble av mange ansett som Norges fremste novelleforfatter.

Askildsen har også skrevet romaner, blant annet kortromanen «Omgivelser» (1969), som også er filmatisert.

Hans siste bok (Vennskapets pris) ga han ut som 86-åring i 2015.

Kjell Askildsens bøker er oversatt til mer enn 30 språk.

Siste punktum satt

Kulturminister Abid Raja (V) skriver på Twitter at vi nå har mistet en av våre største forfattere.

– Novellemester Kjell Askildsen døde i går, og med det er siste punktum satt i et meget unikt forfatterskap som har gledet lesere i Norge og mange andre land siden debuten i 1953. Hvil i fred gode medborger, skriver Raja.

Venn og kollega Dag Solstad kaller Askildsen for en ubestridt ener, og sier Askildsen også har betydd mye for utviklingen av norsk prosa.

– Om du ser på forfatterskolene her i landet, er det tydelig at Kjell har hatt stor innflytelse, sier Solstad til Vårt Land.

Hemingway og Kafka

Askildsen har blitt hyllet av både lesere, kritikere og forfatterkolleger gjennom årene.

Blant annet har Linn Ullmann uttalt: «Det finnes gode forfattere i Norge og noen få svært gode – og så er det Kjell Askildsen. For meg står han i en klasse for seg. Han er blitt kalt «forfatternes forfatter», det synes jeg er å redusere ham. Han er først og fremst lesernes forfatter»

Den spanske storavisen El Pais skrev blant annet at Askildsen kan sammenlignes med Hemingway og Carver i sin stil, og med Kafka, Beckett og Camus i sitt innhold.

Liten, men mektig produksjon

Askildsen ble regnet som en kresen forfatter med en liten, men mektig produksjon.

Novellekunsten til Askildsen er i dag verdsatt i Norge og i flere andre land som kunstverk om hvordan mennesker lever sammen, hvordan de holder ut når noe går galt, eller i den helt vanlige hverdagen.