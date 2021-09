Ayesha Wolasmal får Ingrid Aunes minnepris

Ayesha Wolasmal, her i 2015, er tildelt Ingrid Aunes Minnepris. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Ingrid Aunes minnepris for 2021 er tildelt hjelpearbeider Ayesha Wolasmal for hennes innsats i Afghanistan og konfliktområder.

– Ayesha Wolasmals kombinasjon av det å være til stede på bakken og en klar og tydelig politisk formidling av de realitetene et land i årelange konflikter står i, gjør henne til en viktig stemme i debatten om intervensjoner og fredsarbeid, sier styreleder Marianne Marthinsen i Stiftelsen Ingrid Aunes Minnefond til Klassekampen.

Sommeren 2019 døde Ap-politiker Ingrid Aune i en båtulykke, bare 33 år gammel. Aune var politisk rådgiver i både Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet under den rødgrønne regjeringen og ble som 29-åring ordfører i Malvik kommune i Trøndelag i 2015.

Etter Aunes død opprettet venner en minnepris for å videreføre engasjementet hennes for nedrustning, fredsarbeid, likestilling og kvinners rettigheter i konflikt.

I fjor ble Ingrid Aunes Minnepris delt ut for første gang. Den gikk til journalist Maren Sæbø for hennes arbeid på konfliktområder og forsker Kjølv Egeland for forskningsarbeid på norsk nedrustning.

Prisen er på 20.000 kroner og overrekkes på Aunes bursdag 19. oktober på Bruket kulturhus i Malvik i Trøndelag.