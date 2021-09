80 uigurer har søkt asyl i Norge i september

NTB

Til sammen 80 asylsøkere med kinesisk statsborgerskap, er kommet til Norge fra Tyrkia i løpet av september. De oppgir at de tilhører uigur-minoriteten.

Bare på onsdag kom det 32 kinesiske borgere til Norge. De skal nå oppholde seg på det nasjonale mottakssenteret i Råde i Østfold, melder NRK.

De fleste av asylsøkerne ser ut til å ha hatt opphold i Tyrkia, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI). Men hva slags opphold det dreier seg om, er foreløpig uklart.

Har reist med fly fra Tyrkia

Leder ved seksjon for ID-ankomst, Are Magnus Olsen, i Politiets utlendingsenhet (PU), sier til NTB at de arbeider med å kartlegge bakgrunnen for økningen i ankomstene.

– Vi oversender all relevant informasjon til UDI for videre behandling. Vi jobber med å kartlegge asylsøkernes reiseruter. Det vi kan si er at asylsøkerne har kommet på fly fra Tyrkia til Norge.

Han sier at han ikke kan opplyse om asylsøkerne har hatt visum eller andre reisedokumenter som kreves for å reise med fly til Norge.

– Det kan vi ikke opplyse om av politioperative hensyn, sier Olsen til NTB.

1.000 asylsøkere i år

Dette første gang det er registrert asylsøkere fra Kina i Norge i år. På få uker har uigurer fra Kina blitt den fjerde største gruppen asylsøkere i Norge, etter syrere, eritreere og tyrkere.

I løpet av 2020 søkte en person fra Kina asyl i Norge. I 2019 kom det 18 og i 2018 søkte 15 personer med kinesisk statsborgerskap asyl. Året før var tallet 23. Dermed er det kommet flere asylsøkere fra Kina de siste ukene enn de siste fire årene til sammen.

Så langt i år har UDI registrert om lag 1.000 asylsøkere, viser tallene til og med 19. september.

Kinesisk press

Tyrkiske myndigheter har tidligere aktivt bistått uiguriske flyktninger fra Kina. Men kinesisk press på Tyrkia den siste tiden kan være grunnen til asylankomstene fra Tyrkia nå, sier sekretær i den norske uigur-komiteen, Adiljan Abdurihim til NRK.

Tyrkia ønsker blant annet å bli en del av det kinesiske belte-vei-initiativet. Det er også meldt om økt overvåking av uigurer i Tyrkia fra kinesiske myndigheter.

Uigurene er en tyrkisk-tatarisk, muslimsk folkegruppe som hovedsakelig bor i den autonome regionen Xinjiang nordvest i Kina. Landet er anklaget for grove overgrep mot uigurene, men har avvist brudd på menneskerettighetene.