Solberg: Russland lot migranter strømme på for å teste Norges respons

Avtroppende statsminister Erna Solberg forteller om diplomatiske utfordringer i sin regjeringsperiode i et intervju med DN, hvor hun blant annet forteller om flyktningstrømmene som kom over russergrensa i 2015.

NTB

Rundt 5.500 migranter kom til Norge over grensen fra Russland i 2015. Statsministeren sier at Russland lot det strømme på for å teste Norges respons.

– De holdt oss i et sånt grep, for å teste hvor tøffe vi kunne være. Russland ville altså prøve hvor sta vi var, hvor tydelige vi kunne være, hva vi turte å gjøre, sier statsminister Erna Solberg (H) til DN.

Rundt 5.500 migranter kom til Norge via Russland i 2015, de fleste på sykkel. Flyktningstrømmen stanset først etter en rekke samtaler mellom Norge og Russland. Solberg sier at de oppdaget at Russland hadde muligheten til å stanse flyktningstrømmene før de gjorde det.

Norges regjering måtte skjære gjennom uten å følge de vanlige diplomatiske prosedyrene, forklarer hun.

– Og vi måtte forsøke å få fatt i russerne, som ikke var ekstremt villige til å snakke med oss.

Russlands ambassade mener påstandene er helt ubegrunnede.

– Det var den liberale lovgivningen på migrasjonsfeltet, lokkende vilkår for innvandrere og sosialtrygd som sannsynligvis ble avgjørende for flyktninger fra Syria, Afghanistan, Irak og en rekke andre land ved valg av Norge. Russiske myndigheter hadde ikke noe å gjøre med deres valg av et grensekontrollpunkt for å søke asyl, skriver ambassaden i en uttalelse.