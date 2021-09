Tengs-saken: Politiet undersøker sjøbod og siktedes bobil

Politiinspektør Lars Ole Berge og politiinspektør Unni Byberg Malmin da de kunngjorde at den 50 år gamle mannen var pågrepet i saken. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Politiet undersøker en sjøbod og bobilen til mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs.

Det fremgår i en kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett som først var unntatt offentlighet, men som nå er gjort tilgjengelig etter at mediene klaget på dette, skriver VG.

Der kommer det fram at mannen ble pågrepet i sin egen bobil. Denne har blitt undersøkt av politiet, som også har foretatt kriminaltekniske undersøkelser i en sjøbod som mannen hadde tilgang til da Tengs ble drept.

Tingrettsdommer Gunn Elin Lode skriver i kjennelsen at det fremdeles er mulig å avdekke nye bevis i saken selv om drapet skjedde for over 26 år siden.

50-åringen, som ble varetektsfengslet i fire uker fram til 1. oktober, er også mistenkt for det uoppklarte drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen i 2000. Han sier han ikke har noe å gjøre med de to sakene, og han mener politiet har tatt feil mann.

Han er avhørt to ganger siden han ble pågrepet, og nye avhør skal finne sted i løpet av neste uke. Flere vitner er den siste tiden avhørt, og flere tips og forklaringer har generert nye etterforskningsskritt for å forsøke å løse den 26 år gamle drapsgåten.