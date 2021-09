Påstand om halvannet års fengsel for korrupsjonstiltalt Nittedal-ordfører

Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen er tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med et byggeprosjekt i Hakadal.

NTB

Påtalemyndigheten ber om ett år og seks måneders fengsel for Nittedals korrupsjonstiltalte eksordfører Hilde Thorkildsen.

Aktor Esben Kyhring beskrev lovbruddet som grovt i sin prosedyre i retten torsdag.

– Overtredelsen er grov. Det er helt klart, fastslo han ifølge Romerikes Blad.

I tillegg til fengselsstraffen la aktor ned påstand om inndragning av 120.000 kroner fra Hilde Thorkildsen til fordel for staten.

Politiet ber også om halvannet års fengsel for Thorkildsens medtiltalte, en lokal forretningsmann.

Thorkildsen og den lokale forretningsmannen står tiltalt for grov korrupsjon. Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende mannen hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

Tiltalen bygger videre på at den næringsdrivende i november 2013 sørget for overføring av 125.000 kroner til et selskap som er deleid av ordføreren. Ordføreren har tidligere drevet to klesbutikker, og pengeoverføringen er knyttet til selskapet som eier disse.

Fredag vil forsvarerne til de to tiltalte holde sine prosedyrer. Begge har hele tiden nektet straffskyld.

Thorkildsen har etter eget ønske vært suspendert fra ordførerrollen siden desember i fjor, mens korrupsjonssaken mot henne pågår.