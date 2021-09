Flere tilfeller av Vexas-syndromet registrert i Norge

Overlege og spesialist i revmatologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Øyvind Midtvedt, bekrefter til ABC Nyheter at det er oppdaget flere tilfeller av Vexas-syndromet på OUS.

Torsdag skrev ABC Nyheter om at det dødelige Vexas-syndromet har blitt oppdaget i Danmark.

Det er snart ett år siden syndromet ble oppdaget av amerikanske forskere for første gang.

Vexas-syndromet er en sjelden autoinflammatorisk sykdom som rammer menn fra 50 år og oppover, og viser seg ofte i form av feber, blodpropper og inflammasjon i brusk, lungevev og blodkar i den grad at det påvirker kroppens vitale organer.

Flere tilfeller i Norge

Overlege og spesialist i revmatologi ved Oslo Universitetssykehus, Øyvind Midtvedt.

Øyvind Midtvedt er overlege og spesialist i revmatologi ved Oslo Universitetssykehus. Han bekrefter til ABC Nyheter at det er oppdaget fem tilfeller av Vexas-syndromet på revmatologisk seksjon på sykehuset, og han ser ikke bort ifra at det er flere i Norge som er rammet av syndromet.

Det første tilfellet Midtvedt oppdaget var hos en tidligere pasient som gikk bort i 2020. Pasienten døde altså før Vexas-syndromet ble beskrevet for første gang. Det var først da Midtvedt og hans kolleger hørte om Vexas-syndromet fra forskerne i USA høsten 2020, at de forstod at pasienten kunne ha vært rammet av syndromet.

Mannen var i 60-årene da han ble rammet.

– Forstod ikke hva som feilte ham

Med godkjenning fra den tidligere pasientens ektefelle gjorde Midtvedt en etterundersøkelse med genetisk analyse, og fikk bekreftet diagnosen. Genetiske analyser viste at den tidligere pasienten hadde vært rammet av syndromet helt siden han var innlagt på revmatologisk seksjon første gang i 2012

– Vi fulgte ham opp i åtte år, men vi forstod ikke helt hva som feilte ham, forklarer revmatologen.

Midtvedt forklarer at pasienten hadde alle tegn på Vexas-syndromet da dette først ble beskrevet.

– Da vi hørte om dette tenkte vi at dette passet veldig godt, og var forenlig med hans tilfelle. I ettertid har vi funnet fire til som alle er i live. Vi er med andre ord godt kjent med dette syndromet, sier han.

Ingen helbredende behandling

Midtvedt forklarer at det ikke finnes noen retningslinjer for hvordan dette syndromet skal behandles. De fleste pasientene behandles med kortison og ulike immundempende medikamenter, men helbredende behandlinger finnes ikke.

– Dette er en mutasjon som oppstår i et gen, og det er ikke så lett å endre på. Det er viktig å presisere at dette verken er medfødt, smittsomt eller arvelig. Ingen vet hvorfor denne mutasjonen plutselig oppstår hos menn, forklarer Midtvedt.

Forskere tror det kun er menn som rammes av syndromet fordi det knyttes til et gen som sitter på X-kromosomet. Dette har menn kun ett av, mens kvinner har to. Derfor antar man at kvinner kan tåle at det ene genet blir rammet, fordi det andre kromosomet gir en slags beskyttelse, skriver NBC News.