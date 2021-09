Flere Nav-ansatte vil slutte i jobben etter drapet i Bergen

Politiet i arbeid ved Nav-kontoret på Danmarksplass i Bergen etter at en av de ansatte ble drept på jobb mandag. Foto: Torstein Bøe / NTB Les mer Lukk

NTB

Mange ansatte er redde for å begynne på jobb igjen, og noen har sagt at de vil slutte etter angrepet på to Nav-ansatte på Årstad i Bergen.