Guldvog tror neste steg i gjenåpningen er nær

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at vi snart kan ta neste steg i gjenåpningen, men at det er opp til helseminister Bent Høie (H) og resten av regjeringen å overveie risikoen ved dette. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror vi i nær fremtid kan ta et nytt steg i gjenåpningen av Norge. Kommunen får da den største jobben, sier han.

– Jeg tror vi i nær fremtid kan ta et nytt steg, sier Guldvog til VG.

Det som taler for å vente, er å få flere vaksinerte, ifølge helsedirektøren.

– Jo flere som er vaksinert, jo lettere vil overgangen bli, og jo mindre blir risikoen for gjennombruddsinfeksjoner. Samtidig vil jeg si at det ligger innenfor et handlingsrom å snart gå over til en normal hverdag med økt beredskap.

Guldvog er tydelig på at det er regjeringen som må overveie risikoen ved å ta det neste skrittet i gjenåpningen.

Kommunene får da noen av de største og viktigste oppgavene, ifølge helsedirektøren.

– De vil være i førstelinjen i det å overvåke og vurdere hva som er nødvendig beredskap lokalt, og iverksette eventuelle tiltak. Mye av det som foregår nå, er en forberedelse i kommunene, sier Guldvog.

Vaksinedekningen må være god nok, og det må være tilstrekkelig kapasitet for nedjustert TISK – slik at utbrudd blir oppdaget og begrenset tidlig.

Helseminister Bent Høie (H) har bedt kommunene om å forberede seg på gjenåpning av landet fra og med fredag. Det innebærer at regjeringen kan ta det neste skrittet i gjenåpningen av Norge når som helst etter det – og innføre «en normal hverdag med økt beredskap».