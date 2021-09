Rune Bakervik overtar som ordfører i Bergen

Rune Bakervik (t.h.), her sammen med byrådsleder og partifelle Roger Valhammer (t.v.), er ny ordfører i Bergen.

NTB

Rune Bakervik (Ap) er innsatt som ny ordfører i Bergen kommune onsdag kveld.

Han tar over for Marte Mjøs Persen (Ap), som er valgt inn som stortingsrepresentant og skal til Oslo. Det melder Bergens Tidende.

– Tusen takk for tilliten. Jeg skal gjøre mitt beste for å vise meg tilliten verdig. Jeg skal jobbe for Bergen hver dag, sa Bakervik i det han mottok ordførerkjedet og bystyreklubba.