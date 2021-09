Fire lastebiler i kollisjon på E6 – to alvorlig skadd

NTB

To personer er alvorlig skadd i en kollisjon der fire lastebiler var involvert på E6 ved Svinesundparken onsdag kveld.

Operasjonsleder Arild Bråten i Øst politidistrikt sier til NTB at det ser ut til å dreie seg om en kjedekollisjon, der lastebilene har kjørt på hverandre bakfra.

– Det er store materielle skader og alvorlig personskade, og begge kjørefelt er stengt. Sørgående felt kommer også til å være sperret en god stund, sier han.

På Twitter melder politiet rett før klokken 21 at det var fire personer involvert i ulykken, og at to av dem er alvorlig skadd.

Politi og ambulanse er på stedet. Vegtrafikksentralen Øst skriver at ulykken har skjedd i sørgående retning mellom Langkaskrysset og Svinesundparkenkrysset.

Politiet meldte først om ulykken like før klokka 20 onsdag kveld.

Saken oppdateres.