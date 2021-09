Fire lastebiler i kollisjon på E6 – person omkom

NTB

Én person er død og én person er alvorlig skadd etter en kollisjon der fire lastebiler var involvert på E6 ved Svinesundparken onsdag kveld.

Operasjonsleder Arild Bråten i Øst politidistrikt sier til NTB at det ser ut til å dreie seg om en kjedekollisjon, der lastebilene har kjørt på hverandre bakfra.

Det ble først meldt at to personer var alvorlig skadd. Ved 21.15-tiden bekrefter politiet at en av de to omkom. I alt fire personer var involvert i ulykken. Ifølge Bråten er de pårørende ennå ikke varslet.

– En av de andre sjåførene er fraktet til sykehus. Det er ikke kjent hvor alvorlige skader vedkommende har. De to siste sjåførene skal ikke være alvorlig skadd, melder politiet.

Det er også store materielle skader på kjøretøyene. Ulykken ventes i tillegg å skape trafikale utfordringer utover kvelden.

– Sørgående felt vil være stengt ganske lenge ettersom det er mange undersøkelser som skal gjøres der i forbindelse med en dødsulykke, sier Bråten.

– Så er det usikkert om vi vil måtte holde nordgående felt stengt like lenge, legger han til.

Politiet meldte først om ulykken like før klokka 20 onsdag kveld.