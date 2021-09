Høststorm skaper skred av farevarsler

NTB

Årets første høststorm har ført til at Meteorologisk institutt har sendt ut så mange farevarsler at de nesten har gått i surr selv. Men vinden roer seg snart.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsler i høyt tempo i det siste. Så mange varsler er sendt ut at de selv sier at de nesten går i surr.

Farevarslene har strukket seg over hele Norge, fra nord til sør – med varsel om vindkast på opp mot 35 meter i sekundet enkelte steder.

– Det er årets første høststorm som ligger ute i Norskehavet, sier statsmeteorolog Martin Granerød til NTB.

– Vær forberedt på kraftig vind

Været vil roe seg flere steder i løpet av onsdag, men det betyr ikke at vinden gir seg med det første. For torsdag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for vind for hele Hordaland, Rogaland og Agder.

«Fest løse gjenstander og vær forberedt på kraftig vind», skriver Meteorologene på Twitter.

– Med all denne vinden er det greit å være forberedt på at det kan blåse raskt opp ute på kysten, og det er viktig at man sjekker værmeldingen. Dette gjelder også oppe i fjellet, sier Granerød.

Klam fredag i vest

Onsdag var den kraftigste vinden i de nordlige delene av landet, mens det er i sør vi finner den kraftigste vinden torsdag. Så vil vinden roe seg noe – men regnet gir seg ikke før helgen.

– Fredag ser det ut til at et nytt lavtrykk vil prege været på Vestlandet, med lange perioder med regn. Det blir liten til stiv kuling, kanskje sterk kuling i nærheten av Stad, sier Granerød.

Selv om temperaturene på Vestlandet kan komme opp mot 14 grader, blir det en våt værtype.

– Det blir en klam fredag, ifølge meteorologen.

Vestlandet må ta støyten

Granerød sier at det er Vestlandet som må ta støyten når været kommer inn fra havet, mens det østafjelske ligger i le.

– Det blir nok delvis skyet og perioder med sol, og temperaturene kan krype opp mot 16 grader, sier meteorologen om været på Østlandet fram mot helgen.

Skulle det mot formodning komme nedbør på Østlandet, er sannsynligheten størst torsdag.

– Men det blir i så fall ikke mye, sier Granerød.

Forholdsvis mildt i nord

Nord-Norge gjør unna det verste været onsdag. Noe nedbør må man riktignok regne med torsdag, men vinden er minkende.

Fredag ventes noe av det samme – med spredt nedbør i indre strøk, mens det i kystnære områder blir mindre eller lite nedbør.

Temperaturene preges av at det er sønnavind, noe som gjør at det blir forholdsvis mildt.

– Det kommer nok til å ligge på 12–13 grader torsdag og ned mot 7–9 grader fredag, sier meteorologen.

Helgeværet



Østlandet er værvinneren når vi kommer til helgen. Her kan man se fram mot 17–18 grader både lørdag og søndag.

– Med dagens prognose ser helgen veldig bra ut, men det skal ikke mye endringer til i lavtrykkene før det blir endringer i været, sier meteorologen.

På Vestlandet kan det fremdeles gå noen regnbyger lørdag, men det blir mer skiftende skydekke. Søndag ventes delvis skydekke og 15–16 grader.

I Midt-Norge går man mot en lørdag preget av bygeaktivitet, mens det ser noe bedre ut søndag. Temperaturene vil ligge et par grader under det de har på Vestlandet.

Nord-Norge får en skyet helg og perioder med regn. Temperaturene vil holde seg mellom 7 og 9 plussgrader.

Svalbard

Sist ut er Svalbard, der lavtrykksaktivitet i Norskehavet vil prege været.

– Det er ganske mildt. Det kommer til å være plussgrader helt fram til søndag, kanskje mandag. Da snakker vi fire til seks plussgrader, og det kommer til å være mye skyet vær, sier Granerød.

Det kan bli lettere vær av og til, men ligger an til kraftig vind fredag.

– Da snakker vi stiv til sterk kuling utsatte steder, fra sørøstlig retning.