Anders Beyer fratrer som direktør for Festspillene i Bergen – styret har ikke lenger tillit til ham

NTB

Styret i Festspillene i Bergen har ikke lenger tillit til direktør Anders Beyer og har valgt å si opp arbeidsavtalen med ham etter behandling av et varsel.

Styret i Festspillene opplyser at de i starten av august mottok et eksternt varsel mot Beyer.

– Innholdet i varselet var alvorlig, og styret besluttet at det skulle iverksettes en ekstern undersøkelse. Styret engasjerte Advokatfirmaet Hjort til å foreta undersøkelsen, opplyser styret.

Advokatfirmaet leverte sin rapport til styret 17. september 2021.

«Styret har gjort sine vurderinger basert på rapportens konklusjon om de faktiske forhold», står det i meldingen. Videre står det at styret derfor ikke lenger har tillit til Beyer og har besluttet å si opp arbeidsavtalen med ham.

Styret ønsker ikke å gå nærmere inn på hendelsesforløpet.

I tråd med Beyers arbeidsavtale utløser dette umiddelbar fratreden med lønn i tolv måneder, noe som utgjør inntil 1,9 millioner kroner, skriver styret.

– Beyer har vært en dyktig kunstnerisk leder for Festspillene, og har ledet oss til program som har engasjert og provosert. Jeg vil derfor takke ham for den innsatsen han har lagt ned gjennom ni år. Vi er naturligvis lei for at Beyers engasjement skulle ende på denne måten, sier Thorhild Widvey, styreleder i Festspillene i Bergen.

De 70. Festspillene i Bergen går som planlagt i perioden fra 25. mai til 8. juni 2022.