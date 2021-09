To fengslet og siktet for vold og trusler på Nedre Romerike

Vi har et bilde av hendelsesforløpet, sier etterforskningsleder Frode Stenberg i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

To menn i 20- og 30-årene er siktet og varetektsfengslet etter en volds- og trusselhendelse på Nedre Romerike for to uker siden.