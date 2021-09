Psykologspesialist foreslår norsk drapskommisjon

NTB

Ekspert på rettspsykiatri Pål Grøndahl tar til orde for at Norge bør vurdere å opprette en kommisjon for å granske drap, lik havarikommisjonen for ulykker.